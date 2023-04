Mädchen in die Schrauberwerkstatt, Jungs in die Pflege

Angebote gibt es in Nordrhein-Westfalen reichlich: In Lünen können Mädchen zum Beispiel einen Tag in einer Autowerkstatt mitarbeiten, in der es bereits eine Kfz -Meisterin gibt. Eine Gruppe Jungen arbeitet am Donnerstag im Pflegebereich der Uniklinik Münster. Dort beziehen sie Betten oder unterstützen pflegebedürftige Menschen bei alltäglichen Verrichtungen. An der Hochschule Niederrhein gestalten Jungen derweil Kleidung. Und beim Bahnunternehmen National Express in Köln dürfen Mädchen unter Anleitung in einem Abstellbereich einen Zug steuern.