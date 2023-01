Gewalt in Zügen und Bahnhöfen hat deutlich zugenommen

Der tödliche Messerangriff in einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg am vergangenen Mittwoch hat viele Menschen erschüttert. Insgesamt ist die Zahl der Gewaltdelikte in Zügen und Bahnhöfen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen im Vergleich zu 2021. Die Zahlen liegen dem WDR vor, zuerst hatte die Bild am Sonntag berichtet.

Wie hoch ist der Anstieg?

2022 gab es rund 24.800 Gewaltdelikte in Zügen und an Bahnhöfen. Das ist ein Anstieg von knapp 7.000 im Vergleich zum Jahr 2021. Darunter fallen zum Beispiel Körperverletzungen, aber auch andere Delikte wie Widerstand gegen die Staatsgewalt, Landfriedensbruch und Raubdelikte.

Die Zahl der Angriffe mit Messern in Zügen hat sich nach Angaben der Bundespolizei fast verdoppelt. 2021 gab es 44 Angriffe mit Messern in Zügen, 2022 waren es 82.

Allerdings gibt es keine Angaben darüber, wie es in den Jahren davor war, also ob die Zahl in den vergangenen Jahren gestiegen oder gesunken ist – oder auf einem ähnlichen Niveau liegt.