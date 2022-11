Wie Frauen Gewalt in ihrer Beziehung erkennen

Die Zahlen sind erschreckend: In Deutschland sind laut Bundeskriminalamt im vergangenen Jahr fast 144.000 Menschen von ihrem Partner oder Ex-Partner gewalttätig angegriffen worden. Meistens trifft es Frauen, nämlich in drei von vier Fällen. Das heißt: In Deutschland werden jede Stunde 13 Frauen in ihren Beziehungen oder Ex-Beziehungen Opfer von Gewalt.

"Gewalt in der Partnerschaft gibt es überall: In der Mitte der Gesellschaft, genauso wie am Rand." Lisa Paus, Bundesfrauenministerin

Bei Partnerschaftsgewalt geht es um Körperverletzung wie Ohrfeigen oder Anspucken. Aber auch psychische Gewalt wie Bedrohung und Stalking zählen dazu. 113 Frauen sind im vergangenen Jahr von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet worden.

Frauenberaterin: Schleichender Prozess bis zur körperlichen Gewalt

Körperliche Gewalt sei meistens die Spitze des Eisberg von Gewalt in Partnerschaften, sagt Martina Schmitz, Geschäftsführerin des Dachverbandes der autonomen Frauenberatungsstellen NRW: "Es ist in der Regel ein schleichender Prozess." Eine ungesunde Beziehung zeige sich zu Beginn durch Herabsetzungen und Beleidigungen, die Wünsche der Frau spielten keine Rolle. Oft versuche der Partner sie zu isolieren und mache ihre Freundinnen schlecht, so Schmitz: "Das sind Zeichen dafür, das der Partner Kontrolle über die Partnerin erlangen möchte."