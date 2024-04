Neue KI erkennt, wo Fotos aufgenommen wurden

Und das, ohne auf Geo-Tagging in den Fotos angewiesen zu sein. Manche Kameras speichern in den Fotos selbst die GPS-Ortsdaten der Aufnahme. Auf solche Angaben ist die KI nicht angewiesen. Sie untersucht nur das, was im Bild zu sehen ist.

Genauigkeit hängt von vielen Faktoren ab

Je nachdem, wie umfangreich und konkret die ermittelten Indizien sind, gibt Geospy AI eine Einschätzung ab. Eine frontal fotografierte Hausfassade führt nicht zum Ziel, ein Foto mit mehreren Gebäuden im Hintergrund schon eher. Wenn alles passt, nennt die KI einen konkreten Ort, manchmal sogar eine genaue Position.

In diesen Fällen präsentiert die KI unmittelbar unterhalb der kurzen Beschreibung auch noch eine Karte von Google Maps, mit der genauen Position, an der das Bild entstanden sein könnte. Ein Klick, und man kann sich an dem Ort umschauen. In bestimmten Situationen – immer dann, wenn sich die KI absolut sicher ist – wird einem sogar die Blickrichtung des Fotografen angezeigt.

Gemischte Ergebnisse im Selbsttest

Im Selbsttest hat das häufig gut geklappt: Markante Gebäude oder Gegenden wie "Covent Garden" in London identifiziert die KI völlig korrekt. Vor allem bei Fotos, die Gebäude einer Stadt zeigen, scheint die Trefferquote hoch, mitunter auf wenige Meter genau. In anderen Fällen wird nur der Ort genannt, in der die Aufnahme entstanden sein könnte.

Geospy AI macht auch Fehler: Die Düsseldorfer Hansaallee wird nach Berlin verortet

Die Fotos müssen schon einige Auffälligkeiten enthalten: Ein Foto mit einem Kornfeld ohne andere Hinweise führt bislang nicht zum Erfolg. Ähnliches gilt für Aufnahmen mit austauschbaren Häuserfronten.

Noch im Betastadium, aber Pro-Version geplant

Noch befindet sich die KI im Entwicklungsstadium (Betaversion) und produziert auch nach Angaben des Betreibers – ein kleines US-Unternehmen aus Boston – noch häufig Fehler. Doch das Ziel scheint klar: Eine KI anbieten zu können, die in der Lage ist, treffsicher den Aufnahmeort jedes Fotos zu identifizieren.

Drei Studenten der US-Universität Stanford haben eine ähnliche KI entwickelt, die sich "Predicting Image Geolocations" nennt (kurz "PIGEON"). Dazu haben die Studenten ihre KI zur wissenschaftlichen Zwecken mit Bildern aus Google Streetview trainiert. Hier sind jede Menge Straßen und Häuser zu finden, auch viele Parke und Naherholungsgebiete.

Vermutlich wurde auch Geospy – unter anderem – mit diesen Daten trainiert. Je besser dieses Training ausfällt, je mehr solche Bilder verarbeitet werden können, umso besser wird die KI.

Das Unternehmen hat eine Pro-Version angekündigt, die für Strafverfolgungsbehörden, Journalisten und andere Personen entwickelt wird, die regelmäßig ein Foto geografisch zuordnen wollen und müssen. Wenn die KI besser trainiert wird, könnte das auch gelingen. ChatGPT hat in den ersten Versionen auch mehr Unsinn geschrieben als heute.

Missbrauch möglich, etwa durch Stalker

Für alle, die regelmäßig Fotos in Social Media posten, bedeutet das: Vorsicht! Schon jetzt lässt sich möglicherweise der Ort ermitteln. In wenigen Monaten sogar sehr wahrscheinlich. KI-Systeme wie Geospy mögen für die Polizei nützlich sein, könnten aber auch von Stalkern missbraucht werden.

Man sollte sich also noch besser überlegen, welche Fotos man online stellt.

