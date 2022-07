Streitfall Gendern: Was ist eigentlich das Problem?

Ursprung in der feministischen Linguistik

Aber können neue Sprachregeln tatsächlich zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen? Seinen Ursprung hat das Gendern in der feministischen Linguistik: Sprache ist demnach kein bloßes Kommunikationsmittel, das auf neutrale Weise Informationen transportiert. Über Sprache werde Wirklichkeit erst geschaffen. Das generische Maskulinum, also die gewohnheitsmäßige Ansprache von Gruppen in der Männlichkeitsform, führe dazu, dass weibliche und nicht-binäre Personen sprachlich ausgegrenzt werden - eine Form der Diskriminierung, die sich auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen fortsetzt.