Promis wie Carolin Kebekus sammeln Spenden für mögliche Rammstein-Opfer

Unterlassungsaufforderungen, Androhungen von Strafanzeigen. Es sind harte Geschütze, die die Anwälte des Rammstein-Sängers in diesen Tagen auffahren. Sie richten sich gegen Frauen, die sich zu Vorwürfen gegen Lindemann äußern oder äußern wollen. "Wir werden wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen einleiten", heißt es in einem Schreiben.

Anders als der Sänger haben die Frauen in der Regel keine Staranwälte hinter sich. Im schlimmsten Fall haben sie nicht mal eine Rechtschutzversicherung. Wer sich äußert, nimmt also ein Risiko in Kauf. Das Risiko, am Ende auf Gerichts- oder Anwaltskosten sitzen zu bleiben.

"Niemand darf sich eingeschüchtert fühlen"

Deswegen hat sich jetzt die Amadeu Antonio Stiftung sowie mehrere Prominente wie Carolin Kebekus eingeschaltet. Sie wollen betroffene Frauen finanziell unterstützen. Mit einer Spendenaktion soll unter anderem Geld für Anwaltskosten gesammelt werden. Der Titel: "Wie viel Macht ein Euro".

Auf der Website der Stiftung heißt es: "Niemand darf sich eingeschüchtert fühlen, offen über Erfahrungen von Machtmissbrauch oder sexuellen Übergriffen zu sprechen. Erst recht nicht, weil prominente Musiker mit teuren Anwälten drohen."