Gasumlage gestrichen - trotzdem zahlen? Darauf sollten Verbraucher achten

Zwei Möglichkeiten für Verbraucher: Direkt aktiv werden ...

" Was zu viel abgebucht wird, muss zurückerstattet werden ": Auch für Udo Sieverding, Energieerexperte bei der Verbraucherzentrale NRW, ist der Fall klar. Er sieht zwei Möglichkeiten, wie Verbraucher nun reagieren können. Man könne seinen Versorger kontaktieren und die sofortige Umsetzung der angekündigten Preissenkung fordern. Auch sei es möglich, mit dem Jahresverbrauch 2021 als Grundlage die aktuellen Monatsabschläge um 2,419 Cent pro voraussichtlich verbrauchter Kilowattstunde eigenmächtig zu reduzieren. Allerdings müsse hier auch noch die angekündigte Mehrwertsteuersenkung berücksichtigt werden, sagt Sieverding. Ein recht komplizierter Vorgang also, der entsprechende Rechenkünste verlangt.

... oder abwarten

Als zweite Möglichkeit kann sich der Verbraucherexperte vorstellen, erst einmal abzuwarten: "Die Anbieter wissen auch erst seit Donnerstag definitiv, dass die Umlage nicht kommen soll", so Sieverding. Viele müssten sich erst orientieren und mit der neuen Gesetzeslage umgehen. Er geht davon aus, dass die Versorger die zu viel gezahlten Summen in einer der nächsten Abrechnungen verrechnen werden. Ob das dann alles korrekt abgerechnet wurde? Da sind dann wieder die mathematischen Fähigkeiten der Verbraucher gefragt. Viel Ärger und Arbeit um nichts also - oder wie Sieverding sagt: " Die Idee mit der Gasumlage war kompletter Murks, und zwar von vorne bis hinten ."

Rheinenergie will Umlage nicht abrechnen