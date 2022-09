Was ein Energiepreisdeckel kostet - und was er bringt

Wenn der Bund also bei 380 Milliarden Kilowattstunden einen Cent übernimmt pro Kilowattstunde, dann kostet das den Staatshaushalt zusammengerechnet 3,8 Milliarden Euro. Für Privathaushalte – denn Unternehmen sind in dieser Rechnung nicht mit einbezogen.

Mögliche Ersparnis

Aber wieviel würde man dadurch sparen? Das hängt natürlich vom Verbrauch ab. Ein Vier-Personen-Haushalt in einem Mehrfamilienhaushalt verbraucht im Schnitt zwischen 12.000 und 18.000 kWh Gas pro Jahr. Für die Gasrechnung läge die Ersparnis also zwischen 120 und 180 Euro. Theoretisch – denn in der Praxis kann der Verbrauch natürlich erheblich abweichen, je nachdem, wie energieeffizient das Gebäude ist.