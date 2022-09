Gasspeicher zu 90 Prozent gefüllt: Reicht das für den Winter?

Rein praktisch betrachtet nimmt die Einspeichergeschwindigkeit bei höheren Füllständen aus technischen Gründen ab. Es wird also verhältnismäßig länger dauern, bis die Speicher ganz gefüllt sind. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass dafür überhaupt Gas zur Verfügung steht.

So sieht die weitere Planung für neues Gas aus: Frankreich will "voraussichtlich ab Herbst" Gas liefern. Die Bundesregierung setzt außerdem auf eigene Importterminals für Flüssiggas etwa aus den USA . Zum Jahreswechsel sollen die ersten zwei vom Bund gecharterten schwimmenden LNG -Terminals an der Nordseeküste in Betrieb gehen.