Gasverbrauch drosseln: Notfallplan der EU gibt den Rahmen für nationale Pläne

Was die Notfallpläne für Privathaushalte bedeuten

Privathaushalte wären die letzten, die von Engpässen betroffen wären - das schreibt auch die EU -Kommission in ihrem Papier. Allerdings spielen die Haushalte gerade in den kommenden Monaten eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, unnötigen Verbrauch zu reduzieren und Energieverschwendung zu vermeiden. Daher der Appell an Privathaushalte Energie zu sparen - das könnte man beispielsweise so:

Heizungen oder Klimaanlagen drosseln

Wäsche an der Luft trocknen lassen

Nicht benötigtes Licht ausschalten

Gebäudedämmung, wenn möglich, verbessern