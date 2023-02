Milder Winter oder Sparerfolg? Gasspeicher in Deutschland gut gefüllt

Es waren Szenarien, die uns erschaudern ließen: Als Russland im vergangenen Jahr als Reaktion auf die Unterstützung für die Ukraine dem Westen den Gashahn zudrehte, fürchteten nicht wenige einen brutal-harten Winter. Doch es kam besser als erwartet. Die kalte Jahreszeit nähert sich Mitte Februar allmählich ihrem Ende – und die Gasspeicher sind gut gefüllt.

Rückblick: Am Morgen des 14. November 2022 war in den Gasspeichern ein Füllstand von 100 Prozent verzeichnet worden. Am 1. Februar 2023 waren die Speicher mit 78,6 Prozent fast doppelt so voll wie vom Energiewirtschaftsgesetz zu diesem Stichtag vorgeschrieben.