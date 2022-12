Flüssiggas - Bauen wir zu viele LNG-Terminals?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 21:56 Min. . Verfügbar bis 13.12.2027. WDR Online.

Außerdem: Papier vs. Digital - Diese Vorteile haben gedruckte Bücher (07:37) / Darum schadet zu viel Sitzen Deiner Gesundheit (14:33) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Und hier die wichtigsten Links zu dieser Folge:



LNG-Terminals



Laut dieses Berichts des NewClimate Institute sind die LNG-Terminals überdimensioniert:

https://newclimate.org/sites/default/files/2022-12/lng_deutschland_web_0.pdf



Hier findet Ihr die Pläne der Bundesregierung zum Thema LNG:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/sichere-gasversorgung-2037912



Sitzen



Dieser Report der DKV beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie viel Zeit in Deutschland sitzend verbracht wird:

https://www.ergo.com/de/Newsroom/Reports-Studien/DKV-Report



Je mehr man sitzt, desto wahrscheinlicher werden Krankheiten wie Herzinfarkt, Krebs oder Diabetes, zeigt diese Studie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6133005/



Eine große Metastudie in “The Lancet” belegt, dass Sport langes Sitzen nur teilweise ausgleichen kann:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673616303701?fr=RR-2&ref=pdf_download&rr=7603140eb8626d7a



Lesen



Was 130 Leseforscher:innen zur Zukunft des Lesens sagen, haben sie in der sogenannten Stavanger Erklärung veröffentlicht:

https://ereadcost.eu/wp-content/uploads/2019/01/StavangerDeclaration.pdf



Wie Wortschatz und Leseverhalten bei Grundschüler:innen zusammenhängen, hat diese haben Forschende der TU Dortmund untersucht:

https://ifs.ep.tu-dortmund.de/storages/ifs-ep/r/Downloads_allgemein/Ludewig_et_al._2022_Zum_Stand_von_Wortschatz_und_Leseverhalten.pdf

Audio Download .