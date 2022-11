49-Euro-Ticket und Energiepreise: Scholz und Länder-Chefs beraten über Entlastungen

In Berlin geht es am Mittwoch um die geplanten Entlastungen für die Menschen in Deutschland. Am Vormittag berät das Kabinett über die geplante Gaspreisbremse. Bei der wird aber noch gestritten, wann sie in Kraft treten soll. Am Nachmittag treffen sich dann Bund und Länder. Thema dann ist unter anderem ein bundesweites Ticket für den Nahverkehr.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) erwartet eine Einigung von Bund und Ländern über weitere Entlastungen in der Energiekrise. " Wir müssen wirklich jetzt Klarheit schaffen ", sagte Wüst am Mittwoch im Deutschlandfunk vor den Gesprächen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Nachmittag mit Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ).

Pläne für Gaspreisbremse

Kurz vor dem Treffen im Kanzleramt legte die Bundesregierung Pläne für eine Gaspreisbremse vor. Zum einen übernimmt der Staat mit einer Einmalzahlung den Dezember-Abschlag. Außerdem soll der Gaspreis für Privatkunden spätestens ab März 2023 gedeckelt werden. Für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs soll das Gas 12 Cent pro Kilowattstunde kosten. Wer mehr verbraucht, muss mehr zahlen. Haushalte mit höheren Einkommen sollen die Staatshilfe als geldwerten Vorteil versteuern.