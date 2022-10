Steigende Energiepreise: Weitere Hilfen für Verbraucher vorgeschlagen

Kündigungsschutz für Mieter

Mieter, die ihre Energierechnungen wegen steigender Preise nicht bezahlen können, sollen einen erweiterten Kündigungsschutz von sechs Monaten erhalten. Zudem sollen sie Unterstützung durch eine Schuldnerberatung erhalten. Ihnen soll " mindestens ein halbes Jahr Zeit " gewährt werden, " um ihre Energieschulden zu begleichen ". Ihnen dürfe nicht gekündigt werden - und dies so lange, bis das von der Bundesregierung vorgeschlagene "Wohngeld Plus" in Kraft getreten und ausbezahlt sei. Vermieter, die in solchen Fällen für ihre Mieter in Vorleistung gehen, sollen dafür zinslose Darlehen erhalten.

Soforthilfefonds für Verbraucher