AfD hat ihr Klimathema gefunden

Die Debatte wurde von der AfD eröffnet. Ihr Abgeordneter Christian Loose schlug einen inhaltlich wie geografisch sehr weiten Bogen. Der Landesregierung hielt er vor vor, dass " der erzwungene Bau von Photovoltaik " nicht Kindern helfe, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Was dies mit dem Ausbau der Erneuerbaren in NRW zu tun hat, blieb offen. Konkreter wurden seine Vorschläge zur Energieversorgung: Es müsse mit Putin verhandelt werden: Man müsse ihm die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 anbieten, wenn es einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg gebe. Alle Atomkraftwerke müssten weiterbetrieben werden und die Abschaltung von Kohlekraftwerken sei umgehend zurückzunehmen.

Loose kritisierte scharf, dass Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) in seiner ersten Rede unmittelbar nach seiner Wiederwahl am Dienstag, die Klimapolitik als wichtigstes Thema bezeichnete. Dann sprach er von " Denkverboten " und einer " höchst bedenklichen Entwicklung " und beschwor DDR -Zustände herauf.

FAZIT: Die AfD hat mit ihrer Fundamental-Opposition gegen das, was Loose " den Weg zur totalen Klimaneutralität " nennt, wohl eine Stoßrichtung und eine Tonlage gefunden, die künftig häufiger zu hören sein dürfte. Die Partei wird wohl weiterhin Argumente präsentieren, die einer eigenwilligen Logik folgen. Das Beschwören angeblicher " Denkverbote " in einer öffentlichen Debatte im Landtag widerlegt sich selbst und zeigt, dass die AfD sich wohl weiterhin als Opfer stilisieren wird.

SPD will sich als soziales Gewissen profilieren

Der SPD-Abgeordnete Alexander Vogt fragte die junge Landesregierung direkt, was sie zu tun beabsichtige und bemängelte, dass es noch keinen einzigen Antrag der Regierungsfraktionen zur Lösung der Energieprobleme gebe. Dann lobte er die von Bundeskanzler Scholz (SPD) geführte Bundesregierung und Sozialminister Heil (SPD) und führte aus, welche dramatischen Auswirkungen ein Kappen der Gasversorgung für die 440.000 Beschäftigten der energieintensiven Industrie in NRW hätte, die 40 Prozent des Gases im Land verbraucht: " Wir fordern einen Plan der Landesregierung, der alle Menschen in den Blick nimmt und nicht nur die Besserverdienenden. "

FAZIT: Die SPD wird als Oppositionspartei wohl weiter versuchen, die schwarz-grüne Landesregierung über das Thema soziale Gerechtigkeit zu stellen. Und es zeichnet sich ab, dass es nicht einfach wird, die Bundesregierung, in der die SPD mit den Grünen und der FDP regiert, zu loben und gleichzeitig die Grünen in der Landesregierung zu kritisieren.

CDU lobt Vorgängerregierung, also sich selbst

Der CDU-Abgeordnete Christian Untrieser ließ sich in seiner Rede viel Zeit, die Schrecken des Ukraine-Krieges zu schildern und die große Hilfs- und Spendenbereitschaft der Bevölkerung zu loben. Da die CDU bereits die letzte Regierung angeführt hatte, kann er zur Sache mit Eigenlob aufwarten und betonen, dass die Landesregierung vorgesorgt hat. Da hat auch noch ein dezidierter Dank an den alten Koalitionspartner FDP und dessen Wirtschaftsminister Pinkwart Platz. Mit dem rhetorischen Kniff, der SPD-Abgeordnete Vogt habe wohl den Koalitionsvertrag nicht richtig gelesen, fasste er dessen Kernaussagen zusammen. In der Sache also wenig Neues.