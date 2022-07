Öffnet Putin den Gashahn - und was, wenn nicht?

Und tatsächlich warnte Putin in der Nacht vor einem weiteren Absenken der Liefermenge. Sollte Russland eine in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die Durchlasskapazität nochmals deutlich zu fallen. " Dann gibt es nur 30 Millionen Kubikmeter am Tag." Die Pipeline kann pro Tag theoretisch mehr als 167 Millionen Kubikmeter transportieren.

Die Bedeutung der Turbine ist umstritten. Jüngst hatte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck betont: "Es handelt sich um eine Ersatzturbine. " Dennoch tue man alles, um Russland den " Vorwand " für eine Drosselung der Gaslieferungen zu nehmen.

Es ist wahrscheinlich, dass ab Donnerstag eine gewisse Menge Gas fließt. Das erwartet auch die Bundesregierung. Man gehe davon aus, dass nach Ablauf der Wartungsfrist das Gas in vollem Umfang wieder fließen werde, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Mittwoch in Berlin. Sie verwies auch auf vertragliche Verpflichtungen des russischen Staatskonzerns Gazprom.