G7: Hotels in Münster bereit für Staatsgäste

Stand: 30.10.2022, 14:37 Uhr

Ein freies Hotelzimmer am 3. November in Münster? Kaum noch zu bekommen. Wegen des G7 -Gipfels der Außenminister sind fast alle Hotels in der Stadt ausgebucht. Ein Hotel hat das Auswärtige Amt gleich komplett reserviert. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Von Jessica Merten