Die verrücktesten Fan-Momente der Fußball-EM

Auf dem Spielfeld nehmen 24 Mannschaften an der Fußball-EM teil - aber hinter diesen Mannschaften stehen tausende Fans, die die EM auf ihre Weise mitgestalten. Was sind die verrücktesten Momente rund um die Fußball-EM? Was für witzige Anekdoten gibt es? Und was posten die Fans über Social Media? Eine Auswahl.

Füllkrug schießt Fan ins Krankenhaus

DFB-Stürmer Niklas Füllkrug beim Training

Da hat man schon Tickets für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in München - und dann wird einem kurz vor Anpfiff von einem der Stars aus Versehen die Hand gebrochen. Das passierte Kai Flathmann aus Bremerhaven.

"Die Hymne habe ich dann auf der Trage mitgesungen. Ich wusste gar nicht, ob ich lachen oder weinen sollte: Meinen Traum vom Eröffnungsspiel musste ich leider aufgeben. Aber wann bekommt man schon mal von Fülle die Hand gebrochen." Kai Flathmann, Mitglied des "Fanclub Nationalmannschaft"

Laut eines Berichts der Bild-Zeitung hatte der Fußball-Fan beim Warmmachen seitlich hinter dem deutschen Tor in der ersten Reihe gesessen, als ihn ein Ball nach einem Abschluss des Bremer Angreifers an der linken Hand traf. Den 5:1-Erfolg der Nationalmannschaft konnte er dann leider nur noch im Krankenhaus am Handy verfolgt. Aber es gibt Trost: Laut Bild gab der DFB bekannt, dass Füllkrug das Versehen leid tue. Daher wolle er Flathmann ein Entschuldigungs-Paket mit einem Trikot und einer Grußbotschaft zukommen lassen.

Vlogger Paul Brown - Vom Kritiker zum Fan

Der britische Vlogger und England-Fan Paul Brown bereiste die Stadt Gelsenkirchen im Zuge des Spiels England gegen Serbien. Bei seiner Ankunft in Gelsenkirchen postete er bei X ein Video vom Bahnhofsvorplatz, und bezeichnet die Stadt als "absolute Shithole" also "absolutes Drecksloch". Das diese Stadt ein EM-Spielort sein soll, begreift er nicht: "Can’t believe Germany are hosting Euro 2024 games here."

Kurzentschlossen fährt Brown weiter nach Düsseldorf. Dabei stimmen ihn die Bratwurst und das Bier im Zug-Bistro schon wieder etwas milder. Als er sich auf X kurz vor Mitternacht wieder aus Gelsenkirchen meldet scheint der anfängliche Groll gegen die Stadt komplett verflogen zu sein. Zusammen mit vielen anderen England-Fans und einer Menge Bier feierte er inzwischen in einer Kneipe in Gelsenkirchen.