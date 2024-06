Kostenlose Sonnencremespender zur EM

Mobile Spender an Veranstaltungsorten? Das weckt Erinnerungen an eine Zeit mit Masken und Desinfektionsmittel. Doch es geht hier nicht um Corona oder Ansteckungsgefahr, sondern um den Schutz vor UV-Strahlung. So zumindest das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). Das will in den Städten, in denen Spiele stattfinden, kostenlose Sonnencreme-Spender aufstellen - also zum Beispiel in Dortmund, Düsseldorf und Gelsenkirchen.

BfS-Präsidentin Inge Paulini sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass viele Fans das Fußballfest auch tagsüber draußen feiern wollten. Zugleich sei im Juni und Juli der Schutz vor UV-Strahlung besonders wichtig. „Wir wollen dafür werben, auch beim Sport und im Fantrubel an Sonnenschutz zu denken“, sagte Paulini.