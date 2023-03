Sonne entscheidet über kalendarischen Frühling

Auch für solche Fälle gibt es deshalb den astronomischen Frühlingsanfang, der auch im Kalender steht. In diesem Jahr fällt der auf den 20. März. Entscheidend dafür ist der Stand der Sonne. Denn weil sich die Erde mit geneigter Achse um die Sonne dreht, wird mal die Nordhalbkugel und mal die Südhalbkugel stärker beschienen. So entstehen die Jahreszeiten. Und am 20. März steht die Sonne genau senkrecht über dem Äquator. Sie geht an diesem Tag genau im Osten auf, steht mittags im Süden und geht exakt im Westen unter. Tag und Nacht sind gleich lang. Damit wird im Kalender der Frühlingsanfang bestimmt.

Frühling in Phasen bei den Pflanzen

Ihren ganz eigenen Frühling hat die Pflanzenwelt. Da geht es um den Entwicklungsstand der Vegetation. Anhand von sogenannten Zeigerpflanzen wird der phänologische Frühling bestimmt. Der teilt sich laut DWD in drei Phasen auf. " Den Vorfrühling zählt man vom Beginn der Blüte der Schneeglöckchen bis zum Gelbwerden der Weidenkätzchen ", heißt es. Der Erstfrühling dauere von der Forsythienblüte bis zur Blüte der Birnbäume. Und der Vollfrühling sei der Zeitraum zwischen Apfelblüte und Blühbeginn von Eberesche und Wiesenfuchsschwanz.

Winter-Bilanz: Mal wieder viel zu warm

Bei Temperaturen von zehn Grad gab es in Winterberg nur Kunstschnee an Weihnachten

Der Frühlingsanfang der Meteorologen ist natürlich auch ein guter Zeitpunkt, um auf den zurückliegenden Winter zwischen Dezember und Februar zu blicken. Beim Fazit des Deutschen Wetterdienstes fällt schnell auf, dass es erneut deutlich zu warm gewesen ist. " Deutschland erlebte den zwölften zu warmen Winter in Folge. Der Klimawandel lässt nicht locker ", sagt DWD-Sprecher Uwe Kirsche. Die durchschnittliche Temperatur lag demnach bei 2,9 Grad - und damit 2,7 Grad über dem Wert der Jahre von 1961 bis 1990. Das ist die international gültigen Vergleichsperiode.