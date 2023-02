Der Frühling kündigt sich an: Die Kraniche sind zurück

Sie gelten als die Frühlingsboten schlechthin: Die ersten Kraniche sind zurückgekehrt in den ostwestfälischen Norden und ins angrenzende Niedersachsen. Sie haben ihre Winterquartiere in Spanien und Frankreich verlassen und ziehen über NRW. Teilweise fliegen bis 1.500 Tiere zusammen. Während des Fluges ordnen sich die Tiere zu einer typischen "V"- oder Linienformation an. Dabei sind ihre trompetenden „kruh“-Rufe weitherum zu hören.

Einige sind schon bei der Balz, erzählen Experten von NABU und BUND . Übrigens nimmt die Zahl der Kraniche im Kreis Minden-Lübbecke zu. Weitere zehntausende Kraniche sind vor dem Abflug, meldet der NABU . Eine neue Kalfront, die von Norden nach Süden zieht und am Wochenende NRW erreicht, lässt die Tiere jedoch noch an ihren Zwischenstationen verharren.

Rast- und Brutplätze in NRW