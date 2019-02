Ministerin sauer: Schüler schwänzen weiter für Klimaschutz

1.000 Demonstranten in Münster

Hunderte Schüler bei Klimaschutz-Demo in Köln

Auch in anderen Städten gingen Schülerinnen und Schüler auf die Straße. In Köln versammelten sich rund 200 Demonstranten vor dem Kölner Rathaus, in Münster kamen rund 1.000 junge Menschen unter dem Motto "Fridays for Future" auf dem Prinzipalmarkt zusammen.