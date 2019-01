Fridays for Future – Schulpflicht vs. Demonstrationsrecht

Aktuelle Stunde | 25.01.2019 | 02:42 Min. | Verfügbar bis 25.01.2020 | WDR | Von Dorothea Schluttig

Unter dem Motto "Fridays for Future" demonstrieren tausende Schüler und Azubis für eine bessere Klimapolitik, auch in NRW. Dafür riskieren sie Ärger mit der Schule, denn sie müssten eigentlich in der Schule sein. Schüler einer Berufsschule in Bergisch Gladbach sind trotzdem dabei. Andere wiederum haben so viel Sorge vor den Reaktionen der Schule, dass sie nicht zur Demo gehen. Wird das Engagement der Jugend unnötig gedeckelt?