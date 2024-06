100. Todestag: Warum Kafka bis heute verehrt wird

Als Franz Kafka vor 100 Jahren, am 3. Juni 1924, in einem Sanatorium bei Wien starb, war er vom Weltruhm noch weit entfernt. Der Grund dafür ist einfach: Der erst 40-Jährige hatte viel zu wenig veröffentlicht, um sich in der literarischen Welt einen Namen zu machen.

Das hat sich gründlich geändert: Zu seinem Todestag wird der Autor in Kinofilmen und Fernsehserien gefeiert. In seiner Heimat Prag wandeln unzählige Touristen täglich auf den Spuren des berühmtesten Sohns der Stadt. Und auf TikTok erklärt eine stetig wachsende Fangemeinde in unzähligen Videos, warum Kafka für sie einfach der Größte ist.