Hacker-Angriff? Viele Flughafen-Webseiten down

Eben noch mal schnell den eigenen Flug oder die Parkplatzreservierung checken - Fehlanzeige. Passagiere, die das versucht haben, bekamen heute oft eine weiße Seite zu sehen. Die Internetauftritte verschiedener deutscher Flughäfen waren gestört oder sind es immer noch.

In NRW waren die Airports Düsseldorf und Dortmund zeitweise betroffen. Bei der Website des Düsseldorfer Flughafens gibt es auch aktuell noch Störungen.

Flughafen Dortmund befürchtet Cyber-Angriff

Eine Sprecherin des Dortmunder Flughafens sagte der Deutschen Presseagentur, dass die Airport-Seite vermutlich von Cyber-Kriminellen lahmgelegt worden sei, es deute alles darauf hin.

Für die Passagiere in Dortmund ist der Ausfall der Internetseite besonders ärgerlich. Weil der Flughafen an diesem Freitag von dem angekündigten ganztägigen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi betroffen ist, seien viele Reisende auf der Suche nach Informationen zu ihrem Flug, sagte eine Sprecherin. Sie sollten sich am besten an ihre Airline oder den Reiseveranstalter wenden.