Streiks am Dienstag: In welchen NRW-Städten Busse und Bahnen stillstehen

Auch in dieser Woche legen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst in zahlreichen NRW-Städten ihre Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Verdi hat in mehr als 100 Betrieben zu Warnstreiks aufgerufen, teilte ein Verdi-Sprecher mit.

Am Montag wurde in den Essener Kliniken gestreikt, ebenso in der Stadtverwaltung Gütersloh. Am Dienstag geht es weiter - vor allem im Nahverkehr.