IT-Probleme bei Lufthansa: Auch NRW-Flughäfen betroffen

Stand: 15.02.2023, 16:20 Uhr

Wegen IT-Problemen bei der Lufthansa konnte man am Morgen stundenlang am Frankfurter Flughafen nicht landen. Auch in NRW müssen Fluggäste mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.