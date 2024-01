Streikwelle: Werden Arbeitskämpfe in Deutschland härter?

Streiks hatten große Auswirkungen auf den Alltag

Dass viele Menschen aktuell den Eindruck haben, Zeuge einer besonders harten Streikwelle zu sein, könnte eher an den beteiligten Branchen liegen: Bei Streiks der Metallindustrie waren in der Vergangenheit oft erheblich mehr Beschäftigte in den Ausstand getreten als in den aktuellen Tarifkonflikten - für die meisten Menschen hatte das aber so gut wie keine Auswirkungen auf ihren Alltag. Wenn hingegen bei der Bahn oder im ÖPNV gestreikt wird, die Kita zu bleibt oder der Müll nicht abgeholt wird, sieht es ganz anders aus.

Gewerkschaften treten kompromissloser auf

Deutschland galt bisher als eine sozialpartnerschaftlich ausgerichtete Nation, in der die Gewerkschaften eher auf Konsens und Kompromiss aus sind und seltener als in anderen Länder die Konfrontation suchen. Das könnte sich in Zukunft ändern: Nach langer Stagnation konnten die Gewerkschaften wieder mehr neue Mitglieder gewinnen. Das gilt für kleine Organisationen aber auch für die große Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Letztere meldete im vergangenen Jahr 193.000 neue Mitglieder.