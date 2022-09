Flüssiggas aus der Golfregion: Am Anfang eher magere Lieferung - 2023 könnte es mehr werden

Klingt nach einer großen Menge. Aber: Wir beim WDR haben nachgerechnet. Was bringt uns in Deutschland diese eine Lieferung für den Energiebedarf im Winter? Das Ergebnis: Die Lieferung entspricht einer Energiemenge von ungefähr 0,95 Terrawattstunden. Wenn man sich anschaut, was in ganz Deutschland durchschnittlich an einem Tag im Dezember 2021 an Energie verbraucht wurde, kommen da 4,05 Terrawattstunden zusammen. Das heißt: Die vom Golf-Staat gelieferte Energie reicht gerade mal für sechs Stunden. Das ist nach WDR-Recherchen weniger, als an einem Tag vor dem Krieg in der Ukraine durch die Pipeline Nord Stream 1 geflossen ist.

Golf-Staat investiert auch in klimaneutrale Energien

Allerdings: Die erste Lieferung ist nur der Anfang. Ab 2023 soll es dann seitens der Vereinigten Arabischen Emirate Lieferungen über mehrere Jahre geben. Über konkrete Mengen wurde bislang nichts bekannt. Die Emirate besitzen die siebtgrößten Erdgasvorkommen. Wenn erst einmal der Grundstein für eine Kooperation in Sachen Flüssiggas-Lieferung gelegt ist, hofft die Bundesregierung auf weitere Zusammenarbeit. Zumal der Golf-Staat auch in klimaneutrale Energien investiert - für Deutschland womöglich ebenfalls interessant.