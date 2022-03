Ukrainer in NRW: Welche Busse und Bahnen darf ich kostenlos nutzen?

Wer wegen des Krieges in der Ukraine nach Deutschland gekommen ist, darf derzeit viele Busse und Bahnen kostenlos nutzen. Was ist dabei zu beachten? Hier gibt es den Überblick:

Welche Busse und Bahnen darf ich IMMER kostenlos nutzen?

Ukrainerinnen und Ukrainer, die wegen des Krieges nach Deutschland gekommen sind, dürfen derzeit überall den öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen. Das teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen mit. Wie lange diese Möglichkeit besteht, steht noch nicht fest.

Um kostenlos mitfahren zu können, braucht man kein Ticket. Man muss nur ein ukrainisches Ausweisdokument vorweisen können. Zum öffentlichen Nahverkehr gehören unter anderem:

Linienbusse (keine Fernbusse)

Straßenbahnen

Stadtbahnen

U-Bahnen

S-Bahnen

Nahverkehrszüge wie zum Beispiel Regionalbahn (RB) und Regionalexpress (RE)

Welche Busse und Bahnen darf man NICHT einfach kostenlos nutzen?

Fernzüge wie zum Beispiel ICE, IC, EC, Flixtrain (FLX)

Fernbusse wie zum Beispiel Flixbus, Eurolines, BlaBlaBus

Wann darf man Fernzüge und Fernbusse ausnahmsweise doch kostenlos nutzen?

Für Menschen, die gerade aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind und weiterreisen wollen, gibt es eine Ausnahme. Sie erhalten von der Deutschen Bahn das kostenfreie "Help Ukraine Ticket". Das bekommt man im Bahnhof im DB Reisezentrum. Damit können sie bis zu ihrem Zielbahnhof weiterfahren (zum Beispiel in eine Stadt in Nordrhein-Westfalen). Um das Ticket zu bekommen, muss man ein ukrainisches Ausweisdokument oder einen ukrainischen Aufenthaltsnachweis vorzeigen.