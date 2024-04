Steuererhöhung auf Fleisch: Hilft das den Tieren?

Einer der Punkte: Die Tierhaltung soll umgebaut werden und mehr Tierschutz berücksichtigen. Doch " Tierschutz kostet Geld ", heißt es im Eckpunktepapier der Kommission. Geld, das durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch eingenommen werden soll. Denn derzeit wird auf tierische Produkte nur eine Mehrwertsteuer in Höhe von 7 % erhoben. Diese könnte schrittweise auf den normalen Satz von 19 % steigen, so die Kommission. Finanziert würde der Umbau also von den Verbrauchern.

Fleisch wird teurer, Gemüse dafür billiger?

Wenn Fleischkonsum politisch wird

Ein fiktives Rechenbeispiel mit einem Kilogramm Nackensteak für 15 Euro netto: Bei derzeit 7 % MwSt. zahlt der Verbraucher an der Kasse 16,05 Euro. Bei der vorgeschlagenen Erhöhung auf 19 % MwSt. wären es 17,85 Euro. Ist das jetzt unzumutbar hoch? Werden dadurch einkommensschwache Haushalte so sehr benachteiligt, dass sie sich dann eventuell keinen Sonntagsbraten mehr leisten können?

Auch über diese Fragen hat die Kommission beraten. Als Ausgleich, so der Vorschlag, könnte eine Erhöhung der Grundsicherung fungieren. Oder man senkt die Mehrwertsteuer auf andere Lebensmittel. In einer früheren Version des Eckpunktepapiers der Kommission wurde auch die Idee diskutiert, die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse zu senken, wenn man die auf Fleischprodukte erhöht. Im selben Rahmen, in dem Fleisch teurer wird, könnte Gemüse also billiger werden.

"Lehnen jeden Vorschlag ab": Özdemir kritisiert Bauernverbände

Ob und wie die Vorschläge der Kommission umgesetzt werden, wird nun das Bundeskabinett entscheiden müssen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), der bereits vor Monaten eine gesonderte Tierwohlabgabe auf Fleisch vorgeschlagen hatte, zeigte sich angetan von der Idee, die Mehrwertsteuer auf Fleisch zu erhöhen und die auf Obst und Gemüse zu senken. Das " hätte auch eine gesundheitsförderliche Lenkungswirkung und unterstützt so auch die Ackerbauern und den Gartenbau ", sagte der Grünen-Politiker.

Özdemir: Höhere Fleischsteuer wäre "gesundheitsförderlich"