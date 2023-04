Duisburger Fitnessstudio-Attacke: DNA-Abgleich führt zu weiterer Tat

Zwischen der Messerattacke in einem Duisburger Fitnessstudio und dem tödlichen Angriff in der Duisburger Altstadt an Ostern gibt es offenbar eine direkte Verbindung. Die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf teilte am Donnerstag mit, dass der Angreifer aus dem Fitnessstudio auch für die Messerattacke vom Osterwochenende verantwortlich sein soll. Der dringende Tatverdacht ergebe sich durch DNA-Spuren vom Tatort und an Schuhen des Mannes. Der bereits bestehende Haftbefehl sei erweitert worden. Ermittelt werde nun auch wegen Mordes.

Bei der Messerattacke auf das Fitnessstudio waren vor gut einer Woche vier Menschen schwer verletzt worden. Nach Hinweisen von zwei Bekannten wurde in der Nacht zum Sonntag ein 26-jähriger Syrer festgenommen. Die mögliche Verbindung zu der anderen Tat war zuletzt bekannt geworden. In der Nacht zu Ostersonntag war in der Duisburger Altstadt ein 35-jähriger Partygast erstochen worden.