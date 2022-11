Fotos von Falschparkern für Anzeigen: Prozess in Bayern, Normalität in NRW

Wer ab und zu mit dem Fahrrad in Städten unterwegs ist, kennt das Problem: Es gibt zwar einen Radweg, aber auf dem parkt ein Auto in zweiter Reihe. Auf stark befahrenen Straßen kann das Umfahren schnell unangenehm, wenn nicht sogar gefährlich werden - vor allem für Kinder. Und auch Fußwege werden in vielbewohnten Vierteln gerne mal zugeparkt. Frustrierte Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz wissen sich nicht anders zu helfen. Fußgänger mit Kinderwagen oder Rollator stellt das zum Teil aber vor Schwierigkeiten.

Das Platzproblem in vielen Städten sorgt also für Stress. Während sich die einen über die Falschparker aber nur ärgern, gehen andere aktiv dagegen vor. Sie machen Fotos von den Autos und melden den Fall bei den Behörden.

Verwarnung wegen Datenschutz

In Bayern wird genau darüber derzeit gestritten. Das Verwaltungsgericht Ansbach entscheidet am Mittwoch über den Fall eines Mannes, der immer wieder Fotos von Falschparkern macht und diese an die Behörden weitergibt. Anfang des Jahres bekam er Post mit einer Verwarnung wegen eines angeblichen Verstoßes gegen den Datenschutz - inklusive einer Gebühr von 100 Euro. Da der Mann das aber nicht einfach so hinnehmen wollte, ging er juristisch dagegen vor. Nun muss das Gericht entscheiden.