Nach Unfall auf der A40: Was tun gegen Falschfahrer?

Wie häufig sind Falschfahrten tatsächlich?

In Deutschland gibt es jährlich etwa 1.800 Verkehrswarnmeldungen zu Falschfahrten auf Autobahnen, so die Bundesanstalt für Straßenwesen. Das hat laut ADAC -Angaben allein im vergangenen Jahr zu über 80 Unfällen geführt. 24 Menschen kamen dabei ums Leben.

Das bevölkerungsreichste Bundesland NRW gehört zu den traurigen Spitzenreitern der Falschfahrer-Meldungen: Hier gab es 2021 über 330 Warnungen. Laut Bundesanstalt für Straßenwesen sind Falschfahrten dennoch nicht als häufige Unfallursache einzuordnen.

Welche Gründe gibt es für Falschfahrten?

Jürgen Gerlach von der Uni Wuppertal

Für Falschfahrten gibt es viele Gründe - die teils auch schwierig zu ermitteln sind, sagt Jürgen Gerlach. Er forscht an der Uni Wuppertal zum Thema Verkehrssicherheit. " In vielen Fällen ist es so, dass die Fahrer nicht in der Lage sind, ein Auto zu führen. " Das könne daran liegen, dass sie psychische Probleme haben, unter Medikamenteneinfluss fahren oder vor der Fahrt Drogen genommen haben.

"Manche nehmen die falsche Auffahrt. Manche wenden auf der Fahrbahn, weil sie denken, dass sie auf der Landstraße wären." Jürgen Gerlach, Uni Wuppertal

Ein weiterer Grund für eine Falschfahrt kann ein Suizid sein.

Was kann man gegen Falschfahrer tun?

In Österreich werden mehrere Maßnahmen gegen Falschfahrer ausprobiert. Beispielswiese Falschfahrer-Warntafeln: Mehr als 400 neonfarbene Warntafeln warnen im Auffahrtsbereich zur Autobahn vor Falschfahrten. In Bayern hat man diese Maßnahme vor einigen Jahren adaptiert und erprobt - allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Die Warnschilder hätten keinen messbaren Effekt gehabt, so die Bundesanstalt für Straßenwesen.

Ferner wurden in Bayern verschiedene Falschfahrer-Warnsysteme getestet. Die Anlagen registrieren anhand von verschiedenen Sensoren, ob eine Person in die falsche Richtung unterwegs ist. Dann wird der Falschfahrer mit Leuchtsignalen auf seinen Fehler aufmerksam gemacht. Doch auch der Einsatz dieser Systeme wurde schlussendlich "als nicht sinnvoll eingeschätzt ", so die Bundesanstalt für Straßenwesen.

Auch Jürgen Gerlach von der Uni Wuppertal hält diese Warnsignale nicht für zielführend. Wenn jemand beispielsweise unter Medikamenten- oder Drogeneinfluss fährt, könnte er die Signale gar nicht bemerken. Oder nicht entsprechend reagieren.