Bye-bye Babyboomer - hallo Fachkräftemangel

Deutschland und damit auch NRW stehen vor einem gravierenden demografischen Wandel. Denn die geburtenstarken Nachkriegsjahrgänge der 50er- und 60er Jahre, die sogenannten Babyboomer, kommen gerade an das Ende ihrer Erwerbstätigkeit, gehen also in Rente. Nach einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft werden in den nächsten 15 Jahren dem Arbeitsmarkt bundesweit etwa fünf Millionen Erwerbstätige fehlen. Denn es kommen nicht so viele Menschen aus den Schulen und Universitäten nach, wie in Rente gehen.

Es droht eine Überalterung der Gesellschaft

Eine Folge: Bis 2050 kommen rechnerisch zwei Erwerbstätige auf einen Rentner. Die Rente zu finanzieren, wird damit zur Herausforderung. Zudem gefährdet eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung den Wohlstand, weil durch weniger arbeitende Menschen weniger produziert werden könnte.