Einwanderung: Geduldete sollen dauerhaft in Deutschland bleiben dürfen

Im Gesetzentwurf geht es auch um Regeln zur Einwanderung von Fachkräften. Unter anderem soll der Familiennachzug von Fachkräften wie IT -Spezialisten aus Drittstaaten erleichtert werden. Außerdem sollen mehr Asylbewerber an Integrations- und Berufssprachkursen teilnehmen können. Der Gesetzentwurf muss noch durch den Bundestag und den Bundesrat.

Welche Kritik gibt es an den geplanten neuen Einwanderungsregeln?

CDU und CSU befürchten durch die neuen Regeln für Geduldete, dass Menschen einen Anreiz haben, illegal nach Deutschland einzureisen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) weist das zurück und betont: Menschen, die mit falschen Angaben eingereist sind, sollten das Angebot für das "Chancen-Aufenthaltsrecht" nicht bekommen. Die Regelung im Gesetzentwurf ist außerdem begrenzt auf Geduldete, die bereits seit mindestens fünf Jahren in Deutschland sind.

Mehreren Hilfsorganisationen geht das geplante Gesetz nicht weit genug. Es greife nur einen kleinen Teil der im Koalitionsvertrag angekündigten Verbesserungen auf, kritisierten zwölf Organisationen vorab. " Das Ziel ist gut und richtig: Menschen eine Chance zu geben, die bislang keinen sicheren Status haben ", sagte "terre des hommes"-Vorstand Joshua Hofert. " Der von der Ampel-Regierung angekündigte Paradigmenwechsel in der Flucht- und Migrationspolitik ist noch nicht in Sicht ." Die Hilfsorganisationen kritisierten außerdem, dass Arbeits- und Ausbildungsverbote für geflüchtete Menschen dem Entwurf zufolge nicht abgeschafft werden sollen.

Will die Ampelkoalition noch mehr im Einwanderungsrecht verändern?