EZB erhöht den Leitzins im Juli: Was bedeutet das?

Mit der ersten Zinserhöhung seit elf Jahren reagieren Europas Währungshüter auf die Rekordinflation. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) kündigte am Donnerstag an, im Juli die Leitzinsen im Euroraum um jeweils 25 Basispunkte anheben zu wollen. Zunächst bleibt der Leitzins aber auf dem Rekordtief von null Prozent, Banken müssen für geparkte Gelder bei der EZB weiterhin 0,5 Prozent Zinsen zahlen.

Zugleich beschloss der EZB-Rat bei seiner auswärtigen Sitzung in Amsterdam, die milliardenschweren Netto-Anleihenkäufe zum 1. Juli einzustellen. Das Ende dieser Käufe hatte die Notenbank in ihrem längerfristigen geldpolitischen Ausblick zur Voraussetzung für eine Zinserhöhung gemacht.

Erwartet wird, dass der EZB-Rat zunächst ab Juli keine frischen Milliarden mehr in den Kauf von Staatsanleihen und Wertpapieren von Unternehmen steckt.

Welches Ziel wird mit einer möglichen Zinserhöhung verfolgt?

In den vergangenen Wochen hatte der Druck auf die EZB deutlich zugenommen, nach Jahren des ultralockeren Kurses umzusteuern und mit Zinsanhebungen die rekordhohe Teuerung einzudämmen. In Deutschland sprang die jährliche Inflationsrate im Mai mit 7,9 Prozent auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren - vorläufigen Zahlen zufolge.

Die aktuellen Teuerungsraten sind weit vom Mittelfristziel der EZB entfernt: Die Währungshüter streben stabile Preise bei einer jährlichen Teuerungsrate von 2 Prozent an.

Was bedeuten höhere Zinsen bei einer Inflation durch hohe Nachfrage?

Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro dann weniger leisten können. Andere große Notenbanken wie die Fed in den USA und die Bank of England haben als Reaktion auf hohe Inflationsraten ihre Leitzinsen bereits mehrfach angehoben.

Denn mit höheren Zinsen kann die steigende Inflation bekämpft werden - zumindest, wenn diese durch eine hohe Nachfrage getrieben ist. Vereinfacht gesagt: Höhere Zinsen sorgen dafür, dass Kredite teurer werden. Unternehmen und Verbraucher können sich dann nicht mehr so billig Geld leihen - und weniger ausgeben. Dann geht der Konsum zurück und damit fallen die Preise.

Was bedeuten höhere Zinsen bei einer Inflation durch Knappheit - wie aktuell bei uns?

Im Euroraum sieht die Situation derzeit allerdings anders aus. Getrieben werden die Preise hier nicht von einer hohen Nachfrage - sondern vor allem von einem knappen Angebot an Gütern.

Beispielsweise Energie-Rohstoffe sind derzeit knapp. Das liegt einmal am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber auch Probleme in den Lieferketten durch Corona verringern das Angebot. Öl beispielsweise wird vielfach via Schiff transportiert - doch wenn in einem Hafen die Arbeit wegen eines Lockdowns ruht, kann der Rohstoff nicht verschifft werden.

Daran kann die EZB nichts ändern. Aber: Sie kann die Lage trotzdem beruhigen - allein damit, dass sie mit einer Zinserhöhung Bereitschaft zum Gegensteuern signalisiert.