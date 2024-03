EU-Klima-Bericht: Schon wieder zu warm - so war der Februar in NRW

NRW im Februar - das wärmste Bundesland in Deutschland

Auch in NRW gab es laut DWD nie zuvor in der Messreihe einen so milden Februar. Das Temperaturmittel betrug 7,5 Grad. Selbst der bisherige Rekord aus dem Jahr 1990 (6,9 °C) sei deutlich übertroffen worden. Laut DWD war es in Deutschland im Februar außerdem nirgendwo so warm wie in NRW. Insbesondere die sehr milden Nächte und oft zweistellige Höchstwerte trugen laut DWD zu diesem hohen Wert bei. Auch beim Niederschlag spielte NRW vorne mit. 110 l/m² bedeuteten laut DWD Platz 2. Die Sonne hatte es schwer sich gegen die kompakten Regenwolken durchzusetzen und schaffte dies nur für 41 Stunden (72 Stunden). Außerdem wurde es 2024 in NRW ungewöhnlich früh grün.