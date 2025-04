" Gaza soll leben " steht in roter Aufschrift auf einem Plakat beim Ostermarsch in Duisburg. In diesem Jahr stehen vor allem die Kriege in der Ukraine und in Nahost im Vordergrund der Kundgebung. Das Netzwerk Friedenskooperative hat an diesem Osterwochenende überall zu Kundgebungen aufgerufen.

Menschen haben Angst vor Krieg

Ilona Buchmann aus Rees