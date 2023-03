Lord Of The Lost zum ESC: Darf diese Band für Deutschland singen?

Die Befürchtung ist nicht völlig aus der Luft gegriffen: In den vergangenen sieben Jahren ist Deutschland beim ESC sechs Mal Letzter oder Vorletzter geworden - allerdings mit vergleichsweise braven Songs und Performern. " Die letzten Jahre haben gezeigt, dass diese Art von Musik international gut ankommt. Und je öfter man das Lied hört, desto besser wird es ", schreibt Gaby Micus. Daumen hoch gibt es auch von Nebel Krähe: " Vielleicht werden wir mit Lord Of The Lost nicht gewinnen, aber viele viele Plätze gut machen! "

Mitglieder von ESC-Fanklubs optimistisch

Was denn nun? Totaler Reinfall oder Retter in der Not? Der WDR hat bei Menschen nachgefragt, die es eigentlich wissen sollten: den Mitgliedern von deutschen ESC -Fanklubs. " Ja, es hat mir sehr gut gefallen ", meint Michael Sonneck vom Eurovision Club Germany, " vor allem im Vergleich zum letzten Jahr ". 2022 hatte es für Malik Harris und seinen recht konventionellen Pop-Titel wieder nur für den allerletzten Platz gereicht. Dass Deutschland international einfach zu unbeliebt ist, um gerechte Punkte beim Publikums-Voting zu bekommen, sei ein Mythos, sagt Sonneck. " Qualität setzt sich immer durch ."

Ähnlich denkt auch Klaus Woryna, Präsident von Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision (OGAE): " Ich denke, wir haben gute Chancen. " Die Erfahrung zeige, dass Hardrock sehr gut bei den Zuschauern ankommt. " Die Italiener haben mit so einer Nummer auch schon sehr gut abgeschnitten. " Auch die kontroversen Diskussionen um den deutschen Beitrag seien ein positives Signal. " Polarisierung ist nichts Schlechtes, das bedeutet mehr Aufmerksamkeit für den Wettbewerb. "