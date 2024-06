Fußball-EM: Europa zu Gast im Bahn-Chaos

Bahn dankt für "Geduld und Umsicht"

Doch es ist auch nicht alles schlecht bei der Bahn zur Fußball-EM. Turnierdirektor Philipp Lahm beteuert: "Insgesamt, ich bin jetzt zehn Tage mit der Bahn unterwegs, bin ich zu den meisten Dingen sehr, sehr pünktlich gekommen."

Und in ihrer Bilanz der ersten EM-Woche schreibt die Deutsche Bahn zwar auch von " Störungen auf Hauptachsen des Schienenverkehrs ", die es immer wieder gegeben habe. Man danke allen Fans für ihre Geduld und Umsicht.

Aber es heißt auch: " So viel Bahn wie bei der EM in Deutschland gab es noch nie bei einem internationalen Fußballturnier ". Drei Millionen Reisende seien in der ersten Spielwoche mit den ICE- und IC-Zügen unterwegs gewesen, die Bahn biete rund um die Spieltage 10.000 zusätzliche Sitzplätze am Tag an.

Belgien und weitere EM-Teams reisen mit der Bahn

Und diese Sitzplätze nutzen auch einige Nationalmannschaften, die bei der Fußball-EM antreten. Bei der EM 2016 in Frankreich seien noch mehr als 75 Prozent der Reisen von Teams zu den Spielen mit dem Flugzeug erfolgt, teilte die UEFA mit. 2024 in Deutschland seien nur noch 25 Prozent der Reisen per Flugzeug geplant. Am Boden wird zwar viel der Mannschaftsbus genutzt, auch vom deutschen Team.

Belgische Nationalmannschaft am Kölner Hauptbahnhof

Doch es gebe auch mehr Bahnreisen, so die UEFA. Es würden sieben Teams bei der EM mit der Bahn zu den Spielen fahren, 2016 sei es nur eins gewesen. Für viel Aufmerksamkeit sorgte etwa die Anreise der belgischen Nationalmannschaft per Zug zum Spiel in Köln. Laut Bahn ist aber die Nationalmannschaft der Schweiz in der Gruppenphase " Reise-Europameister im Bahnfahren ". Während der Vorrunde sei das Team fünf Mal mit dem ICE unterwegs.

Bier-Verkauf im Bordbistro verdoppelt

Und dass die Stimmung in den Zügen während der EM nicht nur genervt ist, dafür dürften auch diese Zahlen sprechen: Insgesamt wurden in den Bordbistros der Bahn zwischen dem 14. und 19. Juni mehr als 44.000 Liter Bier verkauft. Das ist doppelt so viel wie sonst üblich. Über die Zahlen hatte zuerst die "Bild am Sonntag" berichtet. Besonders beliebt war außerdem das Bratwurst-Brötchen. Hier gab es ein Plus von 63 Prozent.