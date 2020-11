Karneval in der Corona-Edition - so wird der 11.11.

Rathausstürme, Schunkeln auf den Straßen und in den Kneipen, Bützchen mit fremden Prinzessinnen oder Einhörnern - so feiern traditionell tausende Menschen in NRW den Karnevalsauftakt am 11.11. Keine Chance in diesem Jahr!

Keine Bützchen zur Sessionseröffnung.

Polonaise mit der Familie durchs Wohnzimmer, kostümiert in den Supermarkt zum Einkaufen und die Kollegen bitten, sich selber bei der Videokonferenz die Krawatte im Homeoffice abzuschneiden - viel mehr geht in diesem Jahr nicht.

Appell: "Bleiben Sie zu Hause"

" Fahren Sie nicht in die Karnevalshochburgen ", so richtet sich Piet Clausen (SPD), Chef des NRW-Städtetags, an Karnevalsbegeisterte. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) appelliert: "Bleiben Sie zu Hause." Und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagt : "Diesmal gibt es keinen 11.11. Es ist in diesem Jahr nur ein Tag im Kalender wie jeder andere auch. " Sie bittet darum, auch nicht zu Hause mit Freunden zu feiern.

Kein Alkohol in Köln

In den Hochburgen sollen viele Maßnahmen dafür sorgen, dass die Karnevalstouristen zu Hause bleiben. In Köln etwa gibt es ein Alkoholverbot und auf Plakaten wirbt unter anderem die Schauspielerin Janine Kunze für den Feierverzicht: "Am 11.11. feiere ich nicht. Weil es dein Leben schützt. "

In Köln gilt am 11.11. Alkoholverbot.

Mit der Kölner Kampagne #diesmalnicht rufen Prominente dazu auf, dieses Mal nicht zu feiern - auch nicht privat. Bei Verstößen gegen das Alkoholverbot und weiterer Corona-Regeln wollen Polizei und Ordnungsamt in Köln hart durchgreifen.

Auch in anderen Hochburgen wie Bonn, Aachen und Düsseldorf gibt es kein Bühnenprogramm, keine Umzüge und keine Schlüsselübergaben an den Rathäusern.