Rückgabe-Flopp: Wohin mit dem Elektroschrott?

Beim Einkauf im Supermarkt schnell noch das alte Handy, den Rasierer oder die Fernbedienung entsorgen - mit diesem Angebot sollte das Recycling von Elektroschrott in Deutschland deutlich verbessert werden. Die Rücknahmepflicht gilt für größere Supermärkte und Drogerien seit dem Sommer. Doch das Angebot wird kaum genutzt. Das hat die Deutsche Unmwelthilfe jetzt herausgefunden.

Warum wird das Angebot kaum genutzt?

Das hat offenbar mehrere Gründe. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert die Supermärkte, weil die nicht genug Werbung für das Recycling-Angebot machten. Sie hat mehrere Filialen getestet: Oft hätten die sich einfach geweigert, den Elektroschrott anzunehmen, oder die Rücknahme sei schlecht organisiert gewesen.

Kunden hätten sich an der Kasse melden müssen, um Geräte abzugeben. Da habe das Personal dann teils aber nicht gewusst, was zu tun sei und habe die Filialleitung dazurufen müssen. Die Umwelthilfe schlägt jetzt vor, stattdessen Sammelbehälter in Sichtweite zur Kasse aufzustellen, in die Kunden ihren Elektroschrott einfach legen können.