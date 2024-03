Was die Brücken in NRW von der eingestürzten Baltimore-Brücke unterscheidet

Daher seien die Pfeiler deutlich massiver gebaut als bei der Brücke in Baltimore. Außerdem sind sie oft spitzförmig gebaut, so Rosenstein. Dadurch sollen Schiffe abgelenkt werden, wenn sie Richtung Pfeiler fahren - damit die Last auf Pfeiler und Tragwerk nicht so stark werden, dass die Brücke einstürzen könnte.

Situation bei Brücken in NRW deutlich anders

ie Rheinkniebrücke, eine Schrägseilbrücke aus dem Jahr 1969, verbindet Friedrichstadt und Unterbilk (rechtsrheinisch) mit dem linksrheinischen Oberkassel

Außerdem sind Brücken in Deutschland meist so konstruiert, dass Schiffe ohnehin nur schwer mit Pfeilern zusammenstoßen könnten, sagt der Brückenbau-Experte Josef Hegger vom Lehrstuhl und Institut für Massivbau der RWTH Aachen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Bei den Rheinbrücken zum Beispiel seien die großen Pfeiler häufig am Rand des Flusses angeordnet. Dadurch sei die Flussöffnung komplett frei. Zusätzlich gebe es oft Leitplanken, die einen Aufprall verhindern sollen.

Ein vergleichbarer Unfall sei trotzdem nicht komplett ausgeschlossen, sagen die Experten - aber sehr unwahrscheinlich. Das sieht auch Salvatore Barberi so, selbst Kapitän und Schadensgutachter bei Schiffsunglücken: "Wir haben nicht diese Spannweiten wie in Baltimore, wir haben andere Bodenbeschaffenheiten, die andere Konstruktionen beinhalten. Unfälle sind möglich, aber ein Einsturz bei solchen Unfällen ist doch sehr zweifelhaft."

Die Brücke in Baltimore war über 2,5 Kilometer lang. Zum Vergleich: Die längste Rheinbrücke in NRW ist die Düsseldorfer Rheinkniebrücke mit einer Länge von 1,5 Kilometern. Auch die Schiffe, die auf den Wasserwegen innerhalb Deutschlands unterwegs sind, seien deutlich kleiner als das schwere Containerschiff in Baltimore, so Barberi. Bauingeneur Ian Firth glaubt, dass es nahezu unmöglich sei, Brücken so zu designen, dass sie so einem schweren Einschlag widerstehen. Aufgabe müsse es daher sein, sie zu verhindern.

