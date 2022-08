Frühere Rente für Ehrenamtler - sinnvoll oder nicht?

Es gibt sie in Sportvereinen, in der Kirchengemeinde oder bei der Feuerwehr: Ehrenamtliche, die sich freiwillig engagieren. Allein für NRW spricht die Landesregierung von sechs Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser

All sie dürften hellhörig werden, was Bundesinnenministerin Nancy Faeser nun für eine Idee hat: Langjährige Ehrenamtler könnten ein Jahr früher in Rente gehen und müssten dafür keine Einbußen hinnehmen. " Man muss darüber nachdenken, wie man denjenigen etwas Gutes tun kann, die das ihr Leben lang getan haben ", sagte die SPD -Politikerin in einer Talkreihe des Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Anreiz für Engagement

Eine frühere Rente quasi als Belohnung für die freiwillige Arbeit neben dem regulären Job? Faeser sagte, mit einem früheren Renteneintritt könne der Staat Anreize für ein freiwilliges Engagement schaffen. Durch die Zunahme von Naturkatastrophen mit schlimmen Folgen wie Hochwasser, Waldbrände und schwere Stürme wachse der Bedarf, sagte die Ministerin. Mit dem Renten-Bonus solle das Ehrenamt also noch attraktiver werden.