Ehemaliger Papst Benedikt gestorben

Vorwürfe in Zusammenhang mit Missbrauchsfällen

Schon weit vor Beginn seines Pontifikats prägte Benedikt die katholische Kirche. Seine strenge Haltung zu Themen wie Geburtenkontrolle, Abtreibung oder Zölibat lehnten zahlreiche Gläubige insbesondere in Europa ab. In anderen Teilen der katholischen Weltkirche erfuhr die konservative Linie dagegen Unterstützung.

Gutachten zu Missbrauchsfällen im katholischen Erzbistum München und Freising

2022 geriet auch sein Umgang mit Missbrauchsfällen in der Zeit als Erzbischof von München und Freising (1977-1982) in die Schlagzeilen. Ein vom Münchener Erzbistum in Auftrag gegebenes Gutachten warf ihm Fehlverhalten in vier Fällen vor. In einem öffentlichen Brief entschuldigte sich Benedikt etwas später bei allen Opfern sexualisierter Gewalt.