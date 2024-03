Earth Hour: Um 20.30 Uhr geht an vielen Orten das Licht aus

Das diesjährige "Earth Hour"-Motto lautet: "Deine Stunde für die Erde!" Die Klimaschutzaktion findet an zahlreichen Orten rund um dem Globus statt. Bekannte Bauwerke stehen in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro.

In Nordrhein-Westfalen bleiben unter anderem der Kölner Dom, das Gasometer Oberhausen und das Bochumer Ruhrstadion dunkel. In Bielefeld wird es an vielen Stellen in der Stadt dunkel - die Sparrenburg wird nicht angeleuchtet, aber auch Unternehmen wie die örtliche Sparkasse und die Stadtwerke beteiligen sich an der Aktion. Besonders ungewöhnlich fällt die "Earth Hour" in der Stadt Erkelenz aus. Hier wird für eine Stunde die komplette Straßenbeleuchtung ausgeschaltet.

Im Zeichen eines veränderten politischen Klimas

In diesem Jahr will der WWF anlässlich der "Earth Hour" auch auf das veränderte politische Klima hinweisen. " Der aktuelle Zeitgeist ist angespannt. Krisen, Konflikte und Kriege beschäftigen die Menschen sehr" , so Viviane Raddatz, Klimachefin beim WWF Deutschland. "Wir wollen zeigen: Wir stehen ein für mehr Klimaschutz, für gegenseitigen Respekt, für Demokratie."

Mehrheit für stärkere Klimaschutzmaßnahmen

Laut einer im Februar 2024 unter anderem von der Universität Bonn veröffentlichten Studie fordern 89 Prozent der Befragten stärkere politische Maßnahmen für den Klimaschutz. Für die Studie sind Antworten von fast 130.000 Menschen ab 15 Jahren aus 125 Ländern ausgewertet worden, darunter auch Deutschland.