E.coli-Ausbruch bei McDonald's: Wie sicher ist unser Essen?

Fünf Tipps fürs Selberkochen und fürs Essen in einer Lokalität

Worauf beim Selberkochen achten, damit Keime und Co. keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen haben? Und worauf achten, wenn man in einer Lokalität isst? Prof . Georg Wittich, Lebensmittelwissenschaftler an der Hochschule Niederrhein, hat Tipps:

1.) " Hygiene ist beim Selberkochen entscheidend ", sagte Wittich dem WDR . An erster Stelle steht vor dem Kochen: Hände gründlich waschen.

2.) Lebensmittel sollten gut unter fließendem Wasser gewaschen werden - und nicht in stehendem Wasser, wo sich Keime und dergleichen, falls vorhanden, vermehren können.

3.) " Fleisch sollte keinesfalls mit pflanzlichen Mitteln zusammen verarbeitet werden ", so Wittich. Also nicht erst das Fleisch waschen und zum Beispiel roh zerkleinern und dann an gleicher Stelle - ohne eine gründliche Reinigung der Arbeitsplatte - den Salat zerkleinern.

4.) Wenn man in einer Lokalität isst, dann möglichst mal einen Blick in die Küche werfen und schauen, wie es dort aussieht, rät Wittich. Macht die Küche einen chaotischen und unhygienischen Eindruck, dann besser das Lokal verlassen.

5.) " Salatbars in Restaurants, auf denen Salate längere Zeit stehen, besser meiden ", sagt Wittich. Denn das Risiko ist gegeben, dass diese Salate womöglich verunreinigt sein könnten.