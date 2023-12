Durchbruch im Tarifstreit: Mehr Geld für Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder

Konkret sollen sie steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von insgesamt 3000 Euro erhalten, einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend 5,5 Prozent mehr Geld. Dies entspricht dem Abschluss für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen von April.

" Der Abschluss ist ein großer Erfolg. Wir haben mit Bund und Kommunen gleichgezogen ", kommentierte dbb -Chef Ulrich Silberbach die Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst der Länder am Mittag in Potsdam. " Die Arbeitgebenden haben letztlich eingesehen, dass sie es sich schon aus Eigeninteresse nicht leisten können, auf einem immer härter umkämpften Arbeitsmarkt bei der Bezahlung weiter zurückzufallen. Wer Beschäftigte binden und motivieren will, muss sie wettbewerbsfähig bezahlen .“

Neuer Tarifvertrag: Mehr Geld für Lehrer, Pfleger, Erzieher und Co

Der neue Tarifvertrag gilt für die Tarifbeschäftigten der Länder, laut Gewerkschaft ver.di betrifft er 1,2 Millionen Menschen. Rechnet man die Beamtinnen und Beamten dazu, auf die ein Abschluss üblicherweise übertragen wird, kommt man auf mehr als drei Millionen Betroffene.

Verhandelt wurde etwa für Lehrkräfte an Schulen, Lehrende an Hochschulen oder Pflegerinnen und Pfleger. Strafvollzug und Justizwesen sind genauso betroffen wie die Kitas in Berlin. Hessen ist außen vor, da das Land nicht in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ist, mit der ver.di und der Beamtenbund dbb am Tisch sitzen.

Erst vorige Woche und auch schon Ende November hatten deshalb in NRW zum Beispiel Lehrer für mehr Geld gestreikt.

Die wesentlichen Eckpunkte der Einigung laut dbb :

Ein steuer- und sozialabgabenfreier Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro (stufenweise Auszahlung ab Dezember 2023).

Ab dem 1. November 2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro (Sockelbetrag) und ab dem 1. Februar 2025 um 5,5 Prozent (Anpassung des Erhöhungsbetrags auf 340 Euro, wo dieser Wert nicht erreicht wird).

Ausbildungs- und Praktikantenentgelte werden zum gleichen Zeitpunkt um 150 Euro erhöht.

Vertragslaufzeit: 25 Monate.

Beim Thema Eingruppierung von Lehrkräften bestehe weiter dringender Handlungsbedarf. „Darauf werden wir bei nächster Gelegenheit zurückkommen“, sagte der dbb -Chef.

Unsere Quelle:



Pressemitteilung dbb

WDR-Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 09.12.2023 auch im Fernsehen: Aktuelle Stunde, 18.45 Uhr.