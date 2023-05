Viel Regen in NRW: Ist die Dürregefahr schon gebannt?

Schlechte Nachrichten für die Gartenparty, gute Nachrichten für den Garten: Auf NRW kommt schon wieder eine ziemlich nasse Woche zu. Bereits am Dienstagnachmittag ziehen im Westen Regenwolken auf, die sich im Lauf des Tages über das gesamte Landesgebiet ausbreiten. Bis zum Wochenende ändert sich wenig an der Wetterlage: In ganz NRW kommt es den Prognosen zufolge immer wieder zu Schauern und Gewittern, die teilweise auch kräftig ausfallen können.

Was bedeutet das für die Wälder und die Landwirtschaft? Ist die Dürregefahr jetzt schon gebannt? Der Versuch, Antworten zu finden.

Waren die vergangenen Monaten tatsächlich überdurchschnittlich nass?

Teilweise ja - allerdings nicht immer und überall. So war der März einer der nassesten seit dem Beginn der Aufzeichungen. In NRW fielen durchschnittlich fast 121 Liter Regen pro Quadratmeter - im langjährigen Mittel sind es gewöhnlich nur 71 Liter. Bereits im Januar hatte es im Land überdurchschnittlich viel geregnet.

Hingegen fiel der Februar etwas trockener aus als erwartet - allerdings nicht überall im Land. So gab es zum Beispiel im Sauerland etwas mehr Regen als im Landesschnitt, in Teilen des Rheinlands regnete es hingegen kaum.

Im April nahmen die Niederschläge in NRW wieder zu - allerdings nur in Maßen: Durchschnittlich gab es 69 Liter Regen pro Quadratmeter - im langjährigen Mittel sind es gewöhnlich nur 62 Liter. Aber auch hier gab regionale Unterschiede: Im Bergischen Land und am Niederrhein war der April eher nass, in Ostwestfalen fiel er trocken aus.